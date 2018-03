video Condividi | S.O. 20:08 Bastioni imbiancati dai cavalloni

Forte vento da sud-ovest in progressivo rafforzamento sul versante di Maestrale sulla costa della Riviera del Corallo. Qualche problema di ordine pubblico in città: rami caduti e tegole scoperchiate. Previsioni in netto miglioramento per la giornata di Pasqua e Pasquetta. Con numerosi turisti che non hanno voluto rinunciare alla suggestione dei Bastioni di Alghero sferzati dalle raffiche di vento con l´orizzonte su Capo Caccia imbiancato dai cavalloni delle onde ad infrangersi sulla muraglia. Le immagini