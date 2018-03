Condividi | M.P. 18:08 Siringhe usate trovate nel parco giochi San Gavino a Porto Torres, dove i bambini trascorrono i loro pomeriggi. L’allarme lanciato da alcuni genitori preoccupati per i loro piccoli Risse e siringhe nel parco di San Gavino



PORTO TORRES - Siringhe usate trovate nel parco giochi San Gavino dove i bambini trascorrono i loro pomeriggi. Nell’area frequentata dalle famiglie sono state registrate situazioni di degrado con plateali risse scoppiate davanti a bambini e alle loro mamme. L’allarme lanciato da alcuni genitori preoccupati per i loro piccoli è approdato in consiglio comunale grazie alla segnalazione del consigliere comunale Davide Tellini.



«Fatto ancora più grave è che continuano ad essere occupati abusivamente da persone senza fissa dimora, i locali destinati ai bagni pubblici – afferma Tellini – e giovedì c'è stata una rissa tra gli occupanti con un evidente alterazione alcolica e per questo i frequentatori del parco mi chiedono di segnalare una situazione non più tollerabile». Il consigliere Tellini ha sollecitato l'intervento immediato dell'amministrazione comunale per provvedere allo sgombero dei locali da sottoporre a disinfestazione con previa verifica e controllo dello stato dell'intero parco San Gavino da parte della Polizia locale.