Il Torino sbanca la Sardegna Arena con un netto 0-4. Le reti, di Iago Falque, Ljajic, Andalsi ed Obi, tutti nell'ultima mezz'ora di gioco, hanno deciso la sfida valida per la 30esima giornata del massimo campionato Serie A: poker amaro per il Cagliari



CAGLIARI - Poker amaro per il Cagliari. Il Torino sbanca la Sardegna Arena con un netto 0-4. Le reti, di Iago Falque, Ljajic, Andalsi ed Obi, tutti nell'ultima mezz'ora di gioco, hanno deciso la sfida valida per la 30esima giornata del campionato di serie A.



PRIMO TEMPO. Al 7', Rincon prende il tempo alla difesa rossoblu, entra in area e tocca per Baselli, che non inquadra lo specchio della porta da ottima posizione. Quattro minuti dopo, Barella innesca Pavoletti, che ci prova in acrobazia. La palla arriva a Deiola, che spara alto da due passi. Al 23', Ansaldi fa tutto da solo sull'out mancino, salta due uomini e cerca di beffare Cragno, che fa buona guardia. Due minuti dopo, Faragò cerca di approfittare dell'uscita di Sirigu fuori dai pali, ma la sfera termina in curva. Poco prima della mezz'ora, bel controllo di Padoin, che batte a rete dal limite, ma il suo rasoterra è deviato da Sirigu sulla base del palo. Al 39', Pavoletti si costruisce un buon tiro dai 25metri, ma l'esecuzione è da dimenticare. Sei minuti dopo, colpo di testa di Belotti, che non inquadra lo specchio della porta. L'arbitro concede un minuto di recupero (prolungato da uno scontro in area ospite tra Castan e Burdisso, ma il silent check non da risultati) e le due squadre vanno al riposo a reti bianche.



SECONDO TEMPO. Il Cagliari ripropone lo stesso undici che ha disputato la prima frazione di gioco, mentre il Torino presenta Bonifazi al posto di N'Koulou. Al 47', Cragno respinge corto una conclusione di Ansaldi, Belotti è pronto al tap-in, ma si oppone Ceppitelli. Quattro minuti dopo, Deiola verticalizza per Sau, che ci prova di prima, ma Sirigu salva tutto. Al 53', Ljajic subentra ad Acquah. Quando scocca l'ora di gioco, il Torino passa in vantaggio: buona palla in area per Belotti, che calcia a rete. Cragno in uscita devia sul palo e la sfera arriva sui piedi di Iago Falque, che insacca. Due minuti dopo, mister Lopez innesta Ceter per Deiola. Ma al 64', arriva il raddoppio ospite: Iago Falque lavora palla sull'out di destra e mette in mezzo per Ljajic, che batte Cragno. Al 69', ammonito Ansaldi. Un minuto dopo, Sau cede il posto a Han. Al 77', Walter Mazzarri esaurisce i cambi a propria disposizione, inserendo Obi al posto di Iago Falque. Un minuto dopo, il Torino cala il tris con Ansaldi, che batte rasoterra Cragno al termine di una prolungata azione di forza. Al minuto 86, Belotti innescato in area, tocca al centro per Obi, che solitario da due passi mette in rete. L'arbitro annulla, ma un lungo silent check (crampi per un torinista e Dessena che subentra per Barella) danno tempo al Var di assegnare la rete. L'arbitro non da recupero e si chiude tra i fischi della Sardegna Arena.



CAGLIARI-TORINO 0-4:

CAGLIARI: Cragno, Romagna, Ceppitelli, Castan, Faragò, Deiola (17'st Ceter), Barella (42'st Dessena), Padoin, Miangue, Pavoletti, Sau (25'st Han). Allenatore Diego Lopez.

TORINO: Sirigu, N'Koulou (1'st Bonifazi), Burdisso, Moretti, De Silvestri, Baselli, Rincon, Acquah (8'st Ljajic), Ansaldi, Iago Falque (32'st Obi), Belotti. Allenatore Walter Mazzarri.

ARBITRO: Federico La Penna di Roma.

RETI: 15'st Iago Falque, 19'st Ljajic, 33'st Ansaldi, 41'st Obi.



