Il 3 aprile, i lavori di cablaggio riguarderanno numerose vie di Sassari. Alcuni tratti delle vie Oriani, Mossa, Satta Branca, Torino, Tempio, Roma, Siglienti, Vardabasso, La Malfa, Carlo Felice, Largo Molino a vento, Via Roma, Viale Umberto I, Via Zanfarino e, da martedì 10, anche Via De Muro saranno interessati dai cantieri Da martedì, nuovi cantieri di Open Fiber



SASSARI - Da martedì 3 aprile, i lavori di cablaggio di Open fiber riguarderanno numerose vie di Sassari. Alcuni tratti delle vie Oriani, Mossa, Satta Branca, Torino, Tempio, Roma, Siglienti, Vardabasso, La Malfa, Carlo Felice, Largo Molino a vento, Via Roma, Viale Umberto I, Via Zanfarino e, da martedì 10 aprile, anche Via De Muro saranno interessati dai cantieri per la posa della fibra ottica.



Anche in questi casi, la società utilizzerà tecniche come la “minitrincea” e “trincea tradizionale”, modalità a basso impatto ambientale e che riducono al minimo i disagi. Per completare le operazioni, gli addetti di Open fiber potrebbero chiedere di entrare negli atri dei palazzi. Saranno riconoscibili da un tesserino e nei giorni precedenti la stessa azienda lascerà un avviso nei portoni. I lavori sono coordinati con quelli comunali già avviati per il rifacimento di strade e marciapiedi.



L'azienda ha siglato con il Comune di Sassari una convenzione per la realizzazione di una rete interamente in fibra ottica, che permette di navigare con una connessione ultraveloce (fino ad un Gigabit al secondo). Il piano dell'azienda prevede il cablaggio di oltre 44mila unità immobiliari (tra famiglie e imprese) entro diciotto mesi dall'avvio dei lavori. In totale saranno posati circa 26mila chilometri di fibra, con un investimento complessivo a partire da 15milioni di euro. Inoltre, sempre da martedì 3, in Via Manno, l'Enel eseguirà uno scavo ed il relativo ripristino di strada e marciapiede per la posa cavi elettrici.