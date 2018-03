Condividi | Red 13:23 In occasione del ponte pasquale, sarà potenziata la raccolta dei rifiuti per le attività di somministrazione di tutto il centro storico e delle zone limitrofe. Previsto un passaggio supplementare per la frazione umida lunedì mattina Ristoranti ad Alghero: raccolta umido a Pasquetta



ALGHERO - In occasione del ponte pasquale, sarà potenziata la raccolta dei rifiuti per le attività di somministrazione di tutto il centro storico di Alghero e delle zone limitrofe. Previsto, in aggiunta al regolare calendario di raccolta, un passaggio supplementare per la frazione umida nella mattina di lunedì 2 aprile.