Condividi | A.N. 15:34 Lo dispone la Corte d'Appello. Il provvedimento era stato firmato dall'ex commissario dell'azienda sanitaria locale sassarese, Marcello Giannico, aprendo una lunga e articolata contesa giudiziaria che vede impegnate anche le aule penali «Cavazzuti, licenziamento Asl legittimo»



ALGHERO - Per la sezione di Sassari della Corte d'Appello di Cagliari del tribunale del lavoro, il licenziamento risalente al gennaio 2012 dell'allora direttrice amministrativa della Asl di Sassari, Angela Cavazzuti (nella foto), è avvenuto nel rispetto della legge. Confermata così la sentenza pronunciata anche in primo grado dal giudice del lavoro di Sassari.



Il provvedimento era stato firmato dall'ex commissario dell'azienda sanitaria locale sassarese, Marcello Giannico, aprendo una lunga e articolata contesa giudiziaria che vede impegnate anche le aule penali.



Lo scontro tra Marcello Giannico e Angela Cavazzuti, oggi a capo dell'assessorato comunale dei Servizi sociali della città di Alghero, era scoppiato intorno al bilancio Asl del 2010. Divergenze che fecero venir meno il rapporto di fiducia di Gainnico verso la Cavazzuti e diedero il via alla battaglia legale. Commenti ALGHERO - Per la sezione di Sassari della Corte d'Appello di Cagliari del tribunale del lavoro, il licenziamento risalente al gennaio 2012 dell'allora direttrice amministrativa della Asl di Sassari, Angela Cavazzuti (), è avvenuto nel rispetto della legge. Confermata così la sentenza pronunciata anche in primo grado dal giudice del lavoro di Sassari.Il provvedimento era stato firmato dall'ex commissario dell'azienda sanitaria locale sassarese, Marcello Giannico, aprendo una lunga e articolata contesa giudiziaria che vede impegnate anche le aule penali.Lo scontro tra Marcello Giannico e Angela Cavazzuti, oggi a capo dell'assessorato comunale dei Servizi sociali della città di Alghero, era scoppiato intorno al bilancio Asl del 2010. Divergenze che fecero venir meno il rapporto di fiducia di Gainnico verso la Cavazzuti e diedero il via alla battaglia legale.