Cacciamine "Alghero", Pasqua a Trieste



ALGHERO - Dopo aver lasciato Corfù qualche giorno fa, il cacciamine costiero della Marina Militare “Alghero”, ha ormeggiato nel porto di Trieste per una sosta tecnica che consente, oltre ai rifornimenti attualmente in corso, una pausa e qualche giorno di riposo a terra per l’equipaggio. La “Alghero” è una nave appositamente progettata per la localizzazione e la disattivazione e distruzione di mine navali, e per l’esecuzione di queste operazioni è dotata di un sofisticato sistema sonar che può essere filato sino a 50 metri, e di due veicoli filo-guidati tramite i quali è possibile rilevare e investigare ogni oggetto che giace sui fondali marini sino a profondità di circa 600 metri.



