Contromano sulla Sassari-Alghero: tragedia sfiorata

ALGHERO - Guida contromano per diversi chilometri sulla Sassari-Alghero, in direzione della cittadina catalana di Sardegna. Sfiora il frontale diverse volte, ma miracolosamente l'incidente è scampato.



E' quanto accaduto sulla Statale che collega il capoluogo di provincia con Alghero. Alla guida dell'auto impazzita un anziano signore ignaro del pericolo.



Il video fa il giro dei social. • Guarda e condividi il video su Olbia 24 TV