Dall´altra parte del mare: Camurri ad Alghero

ALGHERO - Giovedì 5 aprile, alle 19, Roberto Camurri sarà ospite della Libreria Cyrano, in Via Vittorio Emanuele 11, ad Alghero, per un incontro dedicato ad “A misura d'uomo”, il suo romanzo recentemente pubblicato da “Nn edizioni” e diventato in poco tempo un vero e proprio caso editoriale. L'appuntamento, che sarà introdotto da Carlo Deffenu, è una delle anteprime del festival #dallaltrapartedelmare. Gli altri appuntamenti di Camurri in Sardegna sono mercoledì 4, nella Libreria Ubik di Cagliari; venerdì 6, alla Libreria Azuni di Sassari; sabato 7, alla Libreria Emmepi di Macomer.



Fabbrico è un piccolo paese sulla mappa dell’Emilia, poche anime, due strade, i campi intorno, il cielo d’ovatta. È qui che nasce l’amicizia tra Davide e Valerio, ed è qui che una sera d’estate Davide incontra Anela e se ne innamora. Anela diventa il perno e lo scoglio su cui si infrange la loro amicizia. Così Valerio ad un certo punto sceglie di andarsene, Davide si perde e perde quell’unica, preziosa occasione di felicità. A Fabbrico vivono anche gli altri personaggi di questa storia: Elena e Mario, Maddalena, Luigi, Giuseppe e la vecchia Bice, che al bar accoglie tutti per un caffè o una sambuca. Con una lingua ipnotica e pennellate rapide e materiche, A misura d’uomo è un romanzo in racconti: storie di amore e di amicizia, di fiducia e di tradimento, di vita e di morte dove tutti i personaggi lottano per liberarsi da un inspiegabile senso di colpa trovando infine, nella propria terra, la risposta per dare sostanza e forma alla memoria ed al tempo.



Camurri è nato nel 1982, undici giorni dopo la finale dei Mondiali a Madrid. Vive a Parma, ma è di Fabbrico, un paese triste e magnifico di cui è innamorato forse perché è riuscito a scappare. È sposato con Francesca e hanno una figlia. Lavora con i matti e crede ci sia un motivo, ma non vuole sapere quale. Scrive da pochi anni, anche se avrebbe voluto scrivere da sempre. A misura d'uomo è il suo primo romanzo.