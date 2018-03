Condividi | Red 7:19 Al Poliambulatorio, non sarà possibile fare mammografie il pomeriggio di martedì 3 e la mattina di sabato 7 aprile Al Conti, interruzione dello screening mammografico



SASSARI - Nel pomeriggio di martedì 3 e nella mattina di sabato 7 aprile, nel Poliambulatorio Conti, non sarà possibile effettuare le mammografie. Il Centro Screening di Sassari, che sta già provvedendo a contattare le utenti interessate, informa che sarà possibile prenotare un nuovo appuntamento telefoando al numero verde 800/663355. L'Ats Sardegna-Assl Sassari, che si scusa con le utenti per il disagio, assicura di aver già attivato tutte le procedure necessarie per il ripristino della corretta funzionalità del servizio. Commenti SASSARI - Nel pomeriggio di martedì 3 e nella mattina di sabato 7 aprile, nel Poliambulatorio Conti, non sarà possibile effettuare le mammografie. Il Centro Screening di Sassari, che sta già provvedendo a contattare le utenti interessate, informa che sarà possibile prenotare un nuovo appuntamento telefoando al numero verde 800/663355. L'Ats Sardegna-Assl Sassari, che si scusa con le utenti per il disagio, assicura di aver già attivato tutte le procedure necessarie per il ripristino della corretta funzionalità del servizio.