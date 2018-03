Condividi | Red 9:06 E´ una medaglia storica: Alice è la prima algherese donna a conquistare un bronzo ai Campionati italiani. Prima di lei, solo Livio Pomponi e Lorenzo Munzlinger, sempre del Green Alghero Nuoto: bronzo tricolore per Alice Maggioni



ALGHERO – Medaglia di Bronzo per Alice Maggioni ai Campionati italiani invernali giovanili disputati a Riccione. E' una medaglia storica: Alice è la prima algherese donna a conquistare un bronzo ai Campionati italiani. Prima di lei, solo Livio Pomponi e Lorenzo Munzlinger, sempre del Green Alghero.



E' una medaglia appena sperata e senz'altro tanto desiderata, ma comunque inattesa, con un tempo (26"29 sui 50stile libero, nuovo record regionale) quasi inimmaginabile. Una gara lampo, in cui Alice è stata vicina all'oro per tutta la durata della distanza, terminando al terzo posto ad un solo centesimo dal secondo e ad 8centesimi dal primo. Per la Sardegna, solo altri due atleti, Giorgia Meloni (oro nei 100 e 200rana) ed Enrico Manzoni (bronzo nei 50rana), sono riusciti a provare la grande emozione di salire sul prestigioso podio dei Criteria nazionali giovanili.



Un'enorme soddisfazione per tutto lo staff del Green Alghero, genitori compresi. Probabilmente appagata dal raggiungimento dell'ambizioso traguardo, Alice non si è comprensibilmente ripetuta allo stesso livello nelle altre due gare da lei disputate. La sua compagna d'avventura, Maddalena Palladino, non è purtroppo apparsa brillante nei 50farfalla e nei 50dorso, anche a causa di una leggera, ma fastidiosa influenza trascinata già da qualche giorno. Per il Green Alghero, si chiude positivamente la stagione invernale, mentre atleti e tecnici stanno già per iniziare la preparazione per quella estiva.



Nella foto: Alice Maggioni Commenti ALGHERO – Medaglia di Bronzo per Alice Maggioni ai Campionati italiani invernali giovanili disputati a Riccione. E' una medaglia storica: Alice è la prima algherese donna a conquistare un bronzo ai Campionati italiani. Prima di lei, solo Livio Pomponi e Lorenzo Munzlinger, sempre del Green Alghero.E' una medaglia appena sperata e senz'altro tanto desiderata, ma comunque inattesa, con un tempo (26"29 sui 50stile libero, nuovo record regionale) quasi inimmaginabile. Una gara lampo, in cui Alice è stata vicina all'oro per tutta la durata della distanza, terminando al terzo posto ad un solo centesimo dal secondo e ad 8centesimi dal primo. Per la Sardegna, solo altri due atleti, Giorgia Meloni (oro nei 100 e 200rana) ed Enrico Manzoni (bronzo nei 50rana), sono riusciti a provare la grande emozione di salire sul prestigioso podio dei Criteria nazionali giovanili.Un'enorme soddisfazione per tutto lo staff del Green Alghero, genitori compresi. Probabilmente appagata dal raggiungimento dell'ambizioso traguardo, Alice non si è comprensibilmente ripetuta allo stesso livello nelle altre due gare da lei disputate. La sua compagna d'avventura, Maddalena Palladino, non è purtroppo apparsa brillante nei 50farfalla e nei 50dorso, anche a causa di una leggera, ma fastidiosa influenza trascinata già da qualche giorno. Per il Green Alghero, si chiude positivamente la stagione invernale, mentre atleti e tecnici stanno già per iniziare la preparazione per quella estiva.Nella foto: Alice Maggioni