Alghero: bomba-carta in via Torricelli

ALGHERO - Un forte boato, poi la paura. Secondo le prime indiscrezioni non ancora confermate dagli inquirenti, una bomba-carta sarebbe esplosa in prossimità dell'ingresso di un'abitazione di Via Torricelli, nel quartiere della Pietraia, ad Alghero.



Si tratterebbe di un ordigno rudimentale, esploso poco dopo le 22.30. Ad accorgersi dell'esplosione un gran numero di residenti del quartiere, che hanno immediatamente allertato i soccorsi.



Sul posto sono intervenute le Forze dell'ordine, con due gazzelle dei Carabinieri e i Vigili del fuoco di stanza in Via Napoli. I danni sarebbero limitati: già avviate le indagini per tentare di risalire all'origine dell'attentato.