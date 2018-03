Condividi | Red 22:41 A partire dalle mezzanotte di oggi e fino alle 15 di domenica 1 aprile, si assisterà ad un progressivo rinforzo dei venti dai quadranti occidentali che interesserà inizialmente la parte occidentale della Sardegna, in estensione al resto dell’Isola nel corso della giornata. a partire da domani Allerta meteo: venti e mareggiate nell´Isola



CAGLIARI – Il Centro funzionale decentrato-Settore Meteo della Regione autonoma della Sardegna ha emesso un avviso di condizioni meteorologiche avverse. A partire dalle mezzanotte di oggi (venerdì) e fino alle 15 di domenica 1 aprile, si assisterà ad un progressivo rinforzo dei venti dai quadranti occidentali che interesserà inizialmente la parte occidentale della Sardegna, in estensione al resto dell’Isola nel corso della giornata.



A partire da domani, sabato 31 marzo, sono previsti venti forti nelle ore centrali della giornata, con raffiche fino a burrasca forte sulla Sardegna occidentale; venti forti, localmente fino a burrasca, con raffiche fino a burrasca forte sulla Sardegna orientale; venti forti, localmente fino a burrasca, sulle coste; mareggiate sulle coste esposte.



L'attenuazione della ventilazione è prevista nel corso della mattinata di domenica 1 aprile, a partire dal settore occidentale dell'Isola. Il transito sulla Sardegna di una saccatura con forti gradienti barici favorirà l'instabilità atmosferica, il rinforzo dei venti ed un aumento del moto ondoso.