Asinara all´International jazz day dell´Unesco

PORTO TORRES - Nel programma dell’International Jazz Day che sarà presentato mercoledì 4 aprile a Parigi, nella sede dell’Unesco, ci sarà anche Porto Torres con l’isola dell’Asinara. L’Amministrazione comunale organizzerà assieme alle associazioni Time in Jazz e Tirias, con il supporto del portale Escursi.com, l’evento Trekkin’ Jazz, inserito nel cartellone della manifestazione Jazz island for UNESCO 2018. È prevista anche la collaborazione del Parco Nazionale dell’Asinara. L’iniziativa, programmata per il prossimo 29 aprile, si propone come un’occasione di valorizzazione e promozione dell’isola parco grazie al binomio musica e natura.



«Far parte di un calendario che coinvolge tante nazioni nel mondo, in un evento Unesco, la massima istituzione culturale, è motivo di orgoglio e allo stesso tempo una bella opportunità per mettere in vetrina la nostra isola parco», sottolinea il sindaco Sean Wheeler. «Abbiamo aderito con convinzione al progetto – aggiunge l’assessora alla Cultura e al Turismo, Alessandra Vetrano – perché riteniamo che l’Asinara debba sfruttare anche queste platee per essere conosciuta, raggiungendo una dimensione sempre più internazionale sul fronte della promozione, attraverso proposte culturali di qualità. Per quanto riguarda la programmazione artistica, tra i nostri partner ci saranno l’associazione Time in Jazz, che non ha bisogno di presentazioni, e l'associazione Tirìas. L’organizzazione dei percorsi di visita sarà curata dal portale Escursi.com, nato dall’intuizione di alcuni giovani professionisti di Porto Torres che hanno coniugato le potenzialità del web con la crescente domanda di turismo attivo».



Ad accompagnare i visitatori lungo i sentieri dell’isola parco con la propria musica sarà la Funky Jazz Orchestra di Berchidda che presenterà un progetto musicale originale: un repertorio dallo swing al blues e al funky, per passare alla musica di colonne sonore di film famosi, fino agli arrangiamenti di musica leggera Italiana e straniera, agli arrangiamenti jazz di musica tradizionale della Sardegna e ai compositori di nuova musica originale.



