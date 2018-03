Condividi | Red 20:11 Sono aperte le iscrizione al registro degli assistenti familiari nei Comuni del Piano locale unitario dei servizi alla dersona di Sassari, Porto Torres, Sorso e Stintino, per badanti conviventi, part-time ed educatori domiciliari Sassari: iscrizioni registro assistenti familiari



SASSARI - Sono aperte le iscrizione al registro degli assistenti familiari nei Comuni del Piano locale unitario dei servizi alla dersona di Sassari, Porto Torres, Sorso e Stintino, per badanti conviventi, part-time ed educatori domiciliari. I singoli Comuni esamineranno, in base all'ordine di arrivo, le domande e la documentazione, valuteranno i requisiti e formuleranno il giudizio di idoneità alla specifica mansione con conseguente inserimento nella banca dati del registro. L'iscrizione è a tempo indeterminato, ma saranno verificati periodicamente i requisiti generali richiesti.



Sarà data priorità alle istanze che più rispondono alle specifiche richieste di assistenza familiare. La valutazione di idoneità è formulata da un'équipe specializzata (psicologi ed operatore socio-sanitario) con colloqui psico-attitudinali effettuati in fase preliminare all’iscrizione nella banca dati. Sul sito internet istituzionale del Comune, su quelli della altre Amministrazioni del Plus e sul portale Benennidas, sono pubblicati bando integrale e modulistica.



Le domande devono essere presentate negli sportelli di consulenza per extracomunitari e stranieri che a Sassari si trova in Via Zara 2, aperto dal lunedì al venerdì, dalle 9 alle 12, ed il martedì anche di pomeriggio, dalle 15.30 alle 17.30 (anche telefonando ai numeri 079/2795-37-39-41-42), dove è possibile chiedere ogni altra informazione sul bando e sul registro. Nei casi di sospensione temporanea dell'assistente familiare dal registro per segnalazioni di comportamenti gravemente inadeguati, il dirigente del Settore Coesione sociale e pari opportunità del Comune capofila potrà procedere a nominare una commissione, con il compito di sottoporre a nuova valutazione di idoneità l'operatore iscritto al registro.