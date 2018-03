Condividi | Red 19:09 Nell’ambito di attività di tutela dell’economia, le Fiamme gialle del Gruppo di Cagliari, in servizio nello scalo aeroportuale di Elmas, nel corso dei controlli sul corretto adempimento alla normativa relativa al trasporto di valuta sui soggetti in partenza dallo scalo del capoluogo regionale, hanno rinvenuto, nelle disponibilità di una persona, la somma di 30mila euro in contanti Limitazioni dell´uso del contante: doppia sanzione



CAGLIARI - Nell'ambito di attività di tutela dell'economia, le Fiamme gialle del Gruppo di Cagliari, in servizio nello scalo aeroportuale di Cagliari-Elmas, nel corso dei controlli sul corretto adempimento alla normativa relativa al trasporto di valuta sui soggetti in partenza dallo scalo del capoluogo regionale, hanno rinvenuto, nelle disponibilità di una persona, la somma di 30mila euro in contanti. Gli accertamenti hanno fatto emergere che la somma gli era stata ceduta dal titolare dell'attività commerciale in cui lo stesso è dipendente, per il successivo acquisto di merce una volta arrivata a destinazione. Per entrambi, titolare e dipendente, considerato che la disciplina in materia di utilizzo del denaro contante ne vieta il trasferimento per importi superiori a 3mila euro (se non praticato con mezzi di pagamento tracciabili), è stata inflitta una sanzione amministrativa fino ad un massimo di 50mila euro.