Viale Italia: posticipata la riapertura al traffico

SASSARI – Il tratto di Viale Italia compreso tra Via Amendola e Via Principessa Maria non potrà essere riaperto, come previsto, nel pomeriggio di oggi (venerdì). Lo ha annunciato il Settore Traffico del Comune di Sassari, spiegando come si siano verificati dei contrattempi durante i lavori e si è perciò manifestata la necessità di un maggiore lasso di tempo per la conclusione degli interventi, la stesura del bitume e la messa in funzione dei semafori. Il tratto di strada sarà riaperto al traffico subito dopo le festività pasquali.