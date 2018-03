Condividi | Red 16:07 Nell’ambito dell’azione a tutela delle entrate ed a contrasto dell’evasione fiscale, le Fiamme gialle del Gruppo di Cagliari hanno concluso due controlli fiscali nei confronti di due soggetti economici operanti nel capoluogo regionale Scoperta evasione fiscale per oltre 70mila euro



CAGLIARI - Nell’ambito dell’azione a tutela delle entrate ed a contrasto dell’evasione fiscale, le Fiamme gialle del Gruppo di Cagliari hanno concluso due controlli fiscali nei confronti di due soggetti economici operanti nel capoluogo regionale. L’azione dei finanzieri è stata orientata alla verifica del corretto adempimento delle disposizioni tributarie vigenti ai fini dell’Iva e delle Imposte dirette.



In un primo controllo, effettuato nei confronti di un professionista cagliaritano operante nel settore sportivo, i militari hanno constatato che nel 2016, lo stesso ha omesso di indicare nella dichiarazione dei redditi, ricavi per 27.983euro. In un secondo controllo, invece, effettuato nei confronti di una società cagliaritana operante sempre nel settore dello sport, i finanzieri hanno appurato che la stessa, nel periodo d'imposta 2016, ha sottratto al fisco ricavi per 42.158euro.