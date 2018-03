Condividi | M.P. 15:08 Il Servizio per il trasporto marittimo e aereo della continuità territoriale della Regione garantirà il collegamento con l´isola Parco anche nei giorni festivi All’Asinara servizio marittimo a Pasqua e Pasquetta



PORTO TORRES - Il Servizio per il trasporto marittimo e aereo della continuità territoriale della Regione garantirà il collegamento con l'isola Parco anche nei giorni festivi. A Pasqua e a Pasquetta sarà garantito il collegamento marittimo tra Porto Torres e l’isola dell’Asinara.



Oltre al servizio ordinario domenicale, coincidente con il giorno di Pasqua, sarà svolta anche una tratta straordinaria nel giorno del lunedì dell'Angelo, in seguito alla richiesta inoltrata nelle scorse settimane dall'amministrazione comunale e accordata dal Servizio per il trasporto marittimo e aereo della continuità territoriale della Regione. Il servizio verrà svolto dal traghetto Sara D. della compagnia Delcomar, con partenza alle ore 8:30 dal molo Dogana Segni.