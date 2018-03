Condividi | Red 14:01 Oggi pomeriggio, il Lions club Alghero ed il Club Amici del burraco, con una breve cerimonia, faranno dono di otto poltrone che nella fase pre e post operatoria serviranno a far riposare i pazienti durante i numerosi interventi che quotidianamente vengono effettuati nel reparto del locale Ospedale Marino Lions Alghero aiuta l´Oculistica



ALGHERO - Il Lions club Alghero ed il Club Amici del burraco, oggi (venerdì), alle 15, con una breve cerimonia alla quale saranno presenti i presidenti dei due club,Anna Simula e Mariella Ferrara, faranno dono di otto poltrone che nella fase pre e post operatoria serviranno a far riposare i pazienti durante i numerosi interventi che quotidianamente vengono effettuati nel reparto di Oculistica dell’Ospedale Marino di Alghero, diretto dal dottor Pintore, con l’aiuto dei dottori Giorico e Masia e di tutto lo staff. «Una eccellenza per la nostra città, che aiuta molte persone colpite da problemi alla vista», sottolineano dai club algheresi.



La donazione è dedicata alla socia Lions Antonella Simula, una targa porterà il suo nome. A tal proposito, il locale Lions club ringrazia «i numerosi sponsor, tutti gli esercizi commerciali, che hanno reso possibile la donazione con i premi per la lotteria, e il Club Burraco e i soci che hanno partecipato al torneo svoltosi il 7 gennaio scorso presso l'Hotel Catalunya».