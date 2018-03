Condividi | Red 13:43 Ieri pomeriggio, gli agenti della Squadra Mobile della locale Questura hanno arrestato un sassarese, già noto alle Forze dell´ordine Sassari: 46enne in manette



SASSARI – Ieri pomeriggio (giovedì), gli agenti della Squadra Mobile della Questura di Sassari hanno arrestato un sassarese, già noto alle Forze dell'ordine. L’uomo, con alle spalle una lunga lista di segnalazioni all’Autorità giudiziaria e di condanne per reati di vario genere, in particolare contro il patrimonio, era attualmente sottoposto al regime di affidamento in prova ai servizi sociali.



La misura era stata disposta al posto della pena detentiva, comminata al sassarese per una precedente condanna. Il provvedimento restrittivo, eseguito dagli agenti della Mobile, è stato adottato perché l’uomo non si è attenuto alle prescrizioni impostegli dall’Autorità giudiziaria all’atto dell’affidamento in prova.



Per questo, essendo venuti meno i presupposti che ne hanno determinato la concessione, l’Ufficio di Sorveglianza di Sassari ha disposto la revoca del provvedimento ed il contestuale accompagnamento in carcere del 46enne per l’espiazione della pena. Commenti SASSARI – Ieri pomeriggio (giovedì), gli agenti della Squadra Mobile della Questura di Sassari hanno arrestato un sassarese, già noto alle Forze dell'ordine. L’uomo, con alle spalle una lunga lista di segnalazioni all’Autorità giudiziaria e di condanne per reati di vario genere, in particolare contro il patrimonio, era attualmente sottoposto al regime di affidamento in prova ai servizi sociali.La misura era stata disposta al posto della pena detentiva, comminata al sassarese per una precedente condanna. Il provvedimento restrittivo, eseguito dagli agenti della Mobile, è stato adottato perché l’uomo non si è attenuto alle prescrizioni impostegli dall’Autorità giudiziaria all’atto dell’affidamento in prova.Per questo, essendo venuti meno i presupposti che ne hanno determinato la concessione, l’Ufficio di Sorveglianza di Sassari ha disposto la revoca del provvedimento ed il contestuale accompagnamento in carcere del 46enne per l’espiazione della pena.