Si tratta di una chiusura provvisoria, determinata dalle comunicazioni pervenute dagli Assessorati regionali agli Enti locali, finanze ed urbanistica, sulla base di alcune dettagliate perizie tecniche redatte dalla Commissione del Collegio nazionale guide alpine italiane, dopo puntuali sopralluoghi effettuati sulla via ferrata Chiusura provvisoria per la Ferrata del Cabirol



ALGHERO - Firmata questa mattina (venerdì), l'ordinanza per l'interdizione dell'accesso alla cosiddetta “via Ferrata del Cabirol”, inclusa nel territorio comunale di Alghero, sul versante settentrionale del promontorio di Capo Caccia. Si tratta di una chiusura provvisoria, determinata dalle comunicazioni pervenute dagli Assessorati regionali agli Enti locali, finanze ed urbanistica, sulla base di alcune dettagliate perizie tecniche redatte dalla Commissione del Collegio nazionale guide alpine italiane, dopo puntuali sopralluoghi effettuati sulla via ferrata.



Dai documenti depositati, emergono criticità sui rischi per la pubblica incolumità degli utilizzatori. Per regolarizzare e sanare, dove possibile, le situazioni di pericolo avviando eventualmente l'iter autorizzativo per il riconoscimento della via ferrata, il 19 marzo l'Amministrazione comunale ha richiesto alla Prefettura di Sassari la convocazione di un tavolo tecnico provinciale con tutti gli enti a vario titolo coinvolti. In attesa delle determinazioni degli enti competenti, anche per scongiurare pericoli per la sicurezza delle persone, l'accesso rimarrà interdetto con l'indicazione del divieto in prossimità del percorso.