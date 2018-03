video Condividi | S.O. 10:22 Grande partecipazione giovedì notte ad Alghero al tradizionale rito delle "Cerche" per le chiese della città (le immagini). Oggi, gli attesi riti del Descavament e la lunga processione del Venerdì Santo Venerdì Santo: precessioni e Desclavament



ALGHERO - Venerdì Santo, e la città di Alghero si prepara al rito più popolare e partecipato dell'intera Settimana Santa. Il Desclavament, in programma nella Cattedrale di Santa maria dalle ore 20,30. Ieri intanto le tradizionali "Cerche" per le chiese della città (nel video le immagini della processione). Di seguito il programma della giornata.



Ore 08.00 Cattedrale di Santa Maria: Ufficio delle letture e Lodi Mattutine presieduto da Padre Mauro Maria Morfino

Ore 11.00 Processione della Via Crucis

Percorso: Chiesa della Misericordia, Via P.Umberto, Via G.Ferret, Via C.Alberto, Piazza Duomo, Cattedrale di Santa Maria

Ore 11.40 Cattedrale di Santa Maria: Innalzamento del Cristo. A seguire, rientro della Confraternita presso la Chiesa della Misericordia

ore 16.00 Cattedrale di Santa Maria: Celebrazione Liturgica della Passione del Signore presieduta da Padre Mauro Maria Morfino. Lettura della passione del Signore, Adorazione della Croce, Comunione Eucaristica.

Ore 20.00 Processione del Discendimento

Percorso: Chiesa della Misericordia, Via P. Umberto, Via G. Ferret, Via C. Alberto, Piazza Duomo, Cattedrale di Santa Maria

Ore 20.30 Cattedrale di Santa Maria: Funzione del Discendimento – proiezione esterna e diretta tv della funzione in Piazza Duomo

Ore 21.30 – Processione del Venerdì Santo

Percorso: Cattedrale di Santa Maria, Via Santa Barbara, Via Cavour, via Don Deroma, Via P. Umberto, Via G.Ferret, Via Cavour, Bastioni C. Colombo, Via C. Alberto, Via G. Ferret, Largo San Francesco, Via Kennedy, Piazza Sulis, Lungomare Dante, Via Gramsci, Via Pascoli, Via Sassari, Via Carducci, Piazza della Mercede, Via Nuoro, Via S. Agostino, Via V. Veneto, Via V. Emanuele, Via Roma, Via C. Alberto, Via G. Ferret, Via P. Umberto, Chiesa della Misericordia.