Put, più parcheggi e mobilità: concertazione



ALGHERO - Terza presentazione pubblica ieri (mercoledì) della proposta di Put elaborata per l'Amministrazione comunale di Alghero dall'equipe di professionisti coordinata dall'ing. Willi Hüsler, tra i massimi esperti in Europa nel campo della mobilità, alla presenza della coordinatrice Tanja Congiu del Dipartimento di Architettura, Design e Urbanistica di Alghero dell'Università degli Studi di Sassari. Il Piano Urbano del Traffico, il cui studio s'inserisce all'interno della più ampia pianificazione urbanistica cui ha dato impulso la Giunta guidata dal sindaco Mario Bruno all'atto del primo insediamento, è stato adottato nelle scorse settimane avviando l'iter delle osservazioni, la cui scadenza è stata prorogata al 5 maggio 2018.



Nelle prossime settimane proseguiranno in tutti i quartieri cittadini gli incontri di presentazione del piano e la concertazione con le associazioni di categoria, con l'obbiettivo di apportare migliorie ed eventuali correttivi. Si tratta di un atto di programmazione, aperto alle osservazioni dei cittadini e commercianti, finalizzato a migliorare sensibilmente le condizioni di mobilità, il traffico, la sicurezza stradale e a ridurre l’inquinamento acustico e dell’aria.



