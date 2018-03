video Condividi | S.O. 16:32 Schianto in via Liguria: le immagini



Incidente stradale nella serata di mercoledì ad Alghero, in via Liguria, all´incrocio per l´ingresso nel popolare quartiere nella parte più alta della Pietraia. All´origine dello violento schianto una mancata precedenza: in ospedale i conducenti con contusioni varie. Sul posto le forze dell´ordine e i vigili del fuoco. Le immagini dei soccorsi