Musica: Echi lontani a Cagliari



CAGLIARI - Nuovo appuntamento domani, venerdì 30 marzo, a Cagliari, con la 24esima edizione del festival Echi lontani, che ripropone il repertorio della musica antica suonato con strumenti storici in alcuni dei luoghi più suggestivi della città. Alle 21, nella chiesa monumentale di Santa Chiara, l’ensemble Aurata Fonte, composta da Anna Simboli e Miho Kamiya (soprani), Perikli Pite (viola da gamba) e Valeria Montanari (clavicembalo) proporrà un concerto dal titolo “Due donne veneziane tra amor sacro e amor profano”. Il programma della serata ruoterà attorno a due compositrici che operarono tra la seconda metà del Seicento ed i primi del Settecento: Antonia Bembo ed Elisabeth-Claude Jacquet De La Guerre, musiciste i cui destini s’incrociarono nel fastoso ambiente della corte di Luigi XIV, il “Re Sole”.



Bembo, secondo i desideri del padre, ricevette fin da piccola a Venezia un’educazione musicale seguendo le orme della cantante e compositrice Barbara Strozzi (anche lei nel programma del Concerto) prima di trasferirsi da Venezia a Parigi. I brani che saranno proposti sono il frutto di una selezione tratta dalla sua raccolta “Produzioni armoniche” (databile 1701, secondo la Bibliothèque nationale de Paris), in cui si trovano brani encomiastici rivolti al Re, a “Monseigneur” ed alla Duchessa di Borgogna, nonché altri brani di musica profana e ad oggetto sacro. Invece, nello stile compositivo di Jacquet De La Guerre è possibile incontrare l’influenza di Francesco Cavalli, compositore che può essere considerato il vero anello di congiunzione tra la musica italiana e quella francese del tempo. Congiunzione che fu possibile anche grazie alle due musiciste di cui saranno ripercorsi i brani.



L’Aurata Fonte ensemble nasce da preziosi incontri ed uno sgorgare continuo di esperienze, di amicizie e collaborazioni periodiche dei suoi componenti con vari gruppi ed ensemble di musica antica. Sviluppa la sua attività dedicandosi alla ricerca sia delle fonti musicali antiche, sia della loro rappresentazione. Un ensemble che sperimenta le esperienze musicali trovando la gioia e la complicità durante l’evolversi del percorso. La formazione si è creata nelle migliori scuole ed accademie: Scuola di musica di Fiesole, Accademia Chigiana di Siena, Scuola civica di Milano, Fondazione Cini di Venezia, Dipartimento di Musica antica del Conservatorio di Parma e Dipartimento di Musica antica del Conservatorio di Cesena. I componenti hanno studiato con maestri come Roberto Gini, Wieland Kujken, Mauro Valli, Enrico Onofri, Luigi Mangiocavallo, Maurizio Naddeo, Gloria Banditelli, Masaaki Suzuki, Giovanbattista Columbro, Marcello Gatti e Barthold Kujken. L’ensemble ha maturato esperienze musicali eterogenee. Nel repertorio Barocco e con l’uso di strumenti originali ha avuto collaborazioni con gruppi specializzati come Europa Galante, Ensemble Concerto, I Barocchisti, Armonia delle Sfere, La Calandria, Ensemble “Terre d’Otranto”, Albanian Baroque Ensemble, Harmonicus Concentus, Ensemble Cantar Lontano, Canalgrande, Ensemble Il Continuo, Orchestra Barocca di Cremona, Orchestra del Festival Lodoviciano, Bach collegium Japan, orchestre da camera e sinfoniche. Hanno suonato in molte sale nel mondo: Salle Playel di Parigi, Teatro Real di Madrid, Palau della musica di Barcellona, Barbican center di Londra, Albert Hall Londra, Concertgebouw Amsterdam, in Cina, Giappone, Stati Uniti, Australia e Nuova Zelanda.



Organizzata dall’associazione Echi lontani, in partenariato con il Conservatorio “G.P. da Palestrina”, la Fondazione di ricerca “Giuseppe Siotto” e l’associazione culturale “Le Officine”, il festival si avvale della direzione artistica di Dario Luisi, violinista genovese e grande esperto di musica antica. Il concerto sarà trasmesso sulla pagina Facebook di Echi lontani. I biglietti costano 5euro (intero) e 3euro (ridotto). Per ulteriori informazioni, si può telefonare al numero 320/8505922, inviare una e-mail all'indirizzo web echi.lontani@alice.it o visionare le pagine del festival, o quelle di Facebook e Twitter dedicate alla manifestazione. Echi lontani è tra i membri del network Rema, l’unico rappresentante per la musica antica in Europa nato con lo scopo di favorire lo scambio di conoscenze, informazioni e collaborazioni nel campo della musica antica. Echi lontani è realizzato con il contributo degli Assessorati allo Spettacolo della Regione autonoma della Sardegna e del Comune di Cagliari, e la Fondazione di Sardegna.



Nella foto: Miho Kamiya