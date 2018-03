Condividi | Red 17:02 Ieri (mercoledì), a Sassari, alla presenza del commissario regionale Eugenio Zoffili, si è svolta la riunione durante la quale sono stati conferiti i nuovi incarichi e confermati gli altri già esistenti Lega Salvini: Coordinamento regionale



SASSARI - La Lega Salvini premier prosegue la sua azione di radicamento nel territorio. Ieri (mercoledì), a Sassari, alla presenza del commissario regionale Eugenio Zoffili, si è svolta la riunione del Coordinamento regionale, durante la quale sono stati conferiti i nuovi incarichi e confermati gli altri già esistenti.



«L’impegno e la presenza in Sardegna della Lega, in sinergia con il Partito sardo d’Azione, cresce di giorno in giorno. Il nostro obiettivo è quello di rispondere al meglio alle esigenze di un territorio unico e dalle grandissime potenzialità ha dichiarato l'onorevole Zoffili, che ha annunciato come queste nuove nomine, alla luce del risultato, vadano - a rafforzare l’azione della squadra dirigente leghista sull’Isola. L’ennesimo tassello a conferma che la Lega in Sardegna punta molto e rilancia in vista delle prossime comunali e regionali».



Eugenio Zoffili resta commissario, con Dario Giagoni suo vice. Il deputato Guido De Martini è coordinatore provinciale per Cagliari ed Oristano (sud Sardegna), mentre Giovanni Nurra diventa coordinatore provinciale per Sassari e Nuoro (nord Sardegna). Il coordinatore regionale Giovani è invece Andrea Piras. A breve, partirà il tesseramento al partito per il 2018.



Nella Foto: il neo-coordinatore provinciale del nord Sardegna Giovanni Nurra