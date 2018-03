Condividi | Red 16:23 Sogaer, la società di gestione del Mario Mameli, ha reso note le previsioni di traffico nel principale scalo della Sardegna per il periodo che va da oggi a Pasquetta Cagliari: 50mila transiti per Pasqua



CAGLIARI - Sogaer, la società di gestione dell’aeroporto di Cagliari, ha reso note le previsioni di traffico nel principale scalo della Sardegna per il periodo che va da oggi (giovedì) a lunedì 2 aprile. Previsti 364 movimenti, con 63.048 posti offerti. I passeggeri in transito nello scalo di Elmas dovrebbe aggirarsi tra i 52mila ed i 55mila.



“Secondo le stime – dichiara l'amministratore delegato della Sogaer Alberto Scanu - nel periodo pasquale di quest’anno i numeri rimarranno pressocchè invariati rispetto allo stesso periodo del 2017. Un dato che conferma il trend positivo dello scalo cagliaritano.



"Secondo le stime – dichiara l'amministratore delegato della Sogaer Alberto Scanu - nel periodo pasquale di quest'anno i numeri rimarranno pressocchè invariati rispetto allo stesso periodo del 2017. Un dato che conferma il trend positivo dello scalo cagliaritano.

Infatti, dal primo gennaio al 15 marzo 2018, i passeggeri in arrivo e partenza al "Mario Mameli" sono stati 551.097 (+9,49percento rispetto al 2017), di cui 478.059 (+4,52percento) sui collegamenti nazionali e 73.038 (+58,86percento) su quelli internazionali. Il confronto con lo stesso periodo dell'anno scorso evidenzia anche una crescita dei movimenti: 3.986 (+6,24percento). L'aumento registrato nei primi mesi dell'anno, in particolare per quanto riguarda i dati sui voli internazionali è, dunque, di buon auspicio per il raggiungimento e superamento del traguardo dei 4milioni di passeggeri registrato nel 2017.