Pasquetta in musica: Beatbox in Piazza Sulis

ALGHERO - Musica senza età ad Alghero il giorno di Pasquetta, per chi ama un genere che non ha seguito la moda, ma l’ha inventata. In programma lunedì 2 aprile, dalle 19, in Piazza Sulis, la performance dei Beatbox, che si propone di far rivivere l’energia e il fascino del mitico quartetto di Liverpool: i Beatles.



