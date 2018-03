Condividi | Red 14:03 Nell’ambito dell’azione a tutela delle entrate ed a contrasto dell’evasione fiscale, le Fiamme gialle di Cagliari e quelle di Sarroch hanno concluso due distinti controlli nei confronti di altrettanti soggetti, proprietari di immobili Affitti in nero per 52mila euro a Cagliari



CAGLIARI - Nell’ambito dell’azione a tutela delle entrate ed a contrasto dell’evasione fiscale, le Fiamme gialle di Cagliari e quelle di Sarroch hanno concluso due distinti controlli nei confronti di altrettanti soggetti, proprietari di immobili. L’azione dei finanzieri è stata orientata alla verifica della regolare dichiarazione dei canoni di locazione percepiti per la cessione in affitto degli immobili.



In un primo intervento, operato dai militari della Tenenza di Sarroch nei confronti di una società di Cagliari, proprietaria di un immobile nel capoluogo regionale, è stato accertato il mancato inserimento in dichiarazione dei redditi, nel 2015 e nel 2016 dei proventi derivanti da canoni di locazione per un importo pari a 50mila euro. Un secondo intervento, eseguito dai finanzieri del Gruppo di Cagliari nei confronti di un residente di Selargius, ha consentito di accertare la mancata dichiarazione di canoni di affitto, relativi al 2015, per complessivi 2.297euro. Dall'inizio dell'anno, le Fiamme gialle del Comando provinciale di Cagliari hanno accertato oltre 370mila euro di ricavi sottratti al fisco nello specifico settore delle locazioni immobiliari.