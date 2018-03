Condividi | Red 14:51 Emessi oggi (giovedì), dai competenti uffici comunali dei Servizi sociali del Comune di Alghero i mandati di pagamento per 143 beneficiari di misure di sussidio e sostegno. Ecco tutti i dettagli Legge 162 e Servizio civico: pagamenti ad Alghero



ALGHERO - Emessi oggi (giovedì), dai competenti uffici dei Servizi sociali del Comune di Alghero, i mandati di pagamento per 143 beneficiari di misure di sussidio e sostegno. Si tratta dell'intervento per l'impegno reso a marzo in servizi di pubblica utilità (Linea 3, Servizio civico), in pagamento negli sportelli bancari da domani, venerdì 30 marzo, e le misure di sostegno riferite a febbraio in favore di persone con handicap grave (Legge 162/1998), disponibili in banca da martedì 3 aprile. Commenti ALGHERO - Emessi oggi (giovedì), dai competenti uffici dei Servizi sociali del Comune di Alghero, i mandati di pagamento per 143 beneficiari di misure di sussidio e sostegno. Si tratta dell'intervento per l'impegno reso a marzo in servizi di pubblica utilità (Linea 3, Servizio civico), in pagamento negli sportelli bancari da domani, venerdì 30 marzo, e le misure di sostegno riferite a febbraio in favore di persone con handicap grave (Legge 162/1998), disponibili in banca da martedì 3 aprile.