Si parte alle ore 10 in Cattedrale di Santa Maria. Nel pomeriggio la Messa in "Coena Domini" presieduta da Padre Mauro Maria Morfino, con il rito della lavanda dei piedi. Segue dalle ore 20.30 la Processione per la visita Eucaristica: le Cerche e la tradizionale Via Crucis Le Cerche: il programma del Giovedì Santo



ALGHERO - Giovedì santo ad Alghero, dove sono in corso i riti della Setmana Santa. Due momenti importanti in città: si parte alle ore 10.00 in Cattedrale di Santa Maria: Santa Messa Crismale presieduta da Padre Mauro Maria Morfino e concelebrata dai Sacerdoti della Diocesi.



Alle ore 18.30 invece, sempre in Cattedrale di Santa Maria, attesa per la Messa in “Coena Domini” presieduta da Padre Mauro Maria Morfino, con il rito della lavanda dei piedi. Segue dalle ore 20.30 la Processione per la visita Eucaristica: le Cerche e la tradizionale Via Crucis, col Santcrist che esce in croce dalla Chiesa della Misericordia.



Percorso: Chiesa della Misericordia, Via Misericordia, Chiesa di San Michele, Via C.Alberto, Via G.Ferret, Largo San Francesco, Via Kennedy, Via XX Settembre, Via Giovanni XXIII, Via Mons. Ciuchini, Chiesa della Mercede, Via Mons. Ciuchini, Via Giovanni XXIII, Via XX Settembre, Via Kennedy, Largo San Francesco, Via G.Ferret, Via C.Alberto, Chiesa di San Francesco, Via C.Alberto, Piazza Duomo, Cattedrale, Piazza Duomo, Via Santa Barbara, Via Cavour, Via Don Deroma, Via P. Umberto, Via G. Ferret, Via Cavour, Chiesa del Carmelo, Via Misericordia e rientro presso la Chiesa della Misericordia. Ore 22.00 Cattedrale di Santa Maria: Adorazione Eucaristica presso l'Altare della Reposizione.