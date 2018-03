Condividi | Red 9:01 Il coach sarà in Lombardia in veste di assistente allenatore al fianco di coach Staico, mentre la giovane atleta giocherà nella squadra composta dalle atlete dell´annata 2003 Mercede Alghero: Monticelli e Kaleva al Trofeo delle Regioni



ALGHERO - È iniziata ieri mattina (mercoledì), l’avventura di Manuela Monticelli ed Asia Kaleva, partite dalla Riviera del Corallo in direzione Giussano per partecipare al Trofeo delle regioni 2018. Coach Monticelli sarà il Lombardia in veste di assistente allenatore al fianco di coach Staico, mentre la giovane atleta giocherà nella squadra composta dalle atlete dell'annata 2003.



Già oggi, primo appuntamento contro la Sicilia, squadra ben attrezzata sia fisicamente che tecnicamente. «Avere Manuela nello staff tecnico della Sardegna ed Asia nel roster è per noi una soddisfazione, speriamo che anche nelle prossime annate le nostre possano provare questa esperienza, perché tutto serve per arricchire il bagaglio delle nostre giovani, sulle quali puntiamo da anni con grandi soddisfazioni», ha dichiarato il general manager della compagine biancoblu Francesco De Rosa.



