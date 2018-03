Condividi | M.P. 22:48 Uno striscione romantico con la scritta “Ti amo principessa” è apparso a chi si è trovato a passare vicino la spiaggia dello Scoglio Lungo Striscione romantico allo Scoglio Lungo



PORTO TORRES - Uno striscione romantico con la scritta “Ti amo principessa” è apparso a chi si è trovato a passare vicino la spiaggia dello Scoglio Lungo. Una dichiarazione d’amore anonima scritta su un lenzuolo appeso alla ringhiera di fronte al mare, un luogo ben visibile per una dichiarazione d'amore che ha suscitato la curiosità dei passanti e degli studenti dell’Istituto nautico Paglietti all’uscita di scuola.



