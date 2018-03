Condividi | M.P. 17:34 I rappresentanti delle società Eni in consiglio comunale per una seduta aperta sui temi dell’industria a Porto Torres Industria a Porto Torres: seduta aperta con Eni



PORTO TORRES - I rappresentanti delle società Eni in consiglio comunale per una seduta aperta sui temi dell’industria a Porto Torres. Ad annunciare la notizia dell’assemblea civica in programma nella giornata di martedì 17, il sindaco Sean Wheeler durante la seduta di ieri. «Ho chiesto la presenza dei rappresentanti di Ep Produzione e di Eni e le sue partecipate che operano nel territorio - ha detto il sindaco- per raccontare alla città sui progetti industriali. Tante le vertenze pendenti, dalla chimica verde, al fotovoltaico, al metano, sino alle bonifiche».



Decisiva in questi giorni la partita delle bonifiche per la quale si attende il passaggio con la Provincia di Sassari per avviare i primi cantieri che occuperanno circa 180 persone tra diretti e indiretti. In attesa di definizione il protocollo chimica verde siglato nel maggio 2011 ed ora rivisto dalle parti prima del decollo definitivo.