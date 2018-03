video Condividi | A.B. 9:15 Voto: Di Gangi traccia la Deadline

«Pronto a guidare la coalizione»



L'ex assessore provinciale di Alghero, Marco Di Gangi, oggi vice-coordinatore regionale di "Energie per l'Italia" e presidente di "Azione Alghero", è la figura su cui punta il consigliere regionale Azzurro Marco Tedde. Lui mette tutti in guardia e chiama a raccolta movimenti e partiti che si riconoscono nel Centrodestra autonomista e sovranista per costruire una larga coalizione riformista e civica che possa unirsi attorno ad un nuovo progetto per Alghero, alternativo all'attuale amministrazione. Le sue parole al Quotidiano di Alghero.