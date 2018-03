Condividi | Red 19:08 Martedì sera, con un repertorio che ha spaziato da “S´aneddu” a “No poto reposare”, il Coro Baratz di Villassunta ha emozionato Giunta comunale, Consiglio e cittadinanza che hanno partecipato al concerto organizzato a Palazzo Ducale, a Sassari al termine dei lavori dell´Assemblea civica Il Coro Baratz a Palazzo Ducale



SASSARI – Martedì sera, con un repertorio che ha spaziato da "S'aneddu" a "No poto reposare", il Coro Baratz di Villassunta ha emozionato Giunta comunale, Consiglio e cittadinanza che hanno partecipato al concerto organizzato a Palazzo Ducale, a Sassari al termine dei lavori dell'Assemblea civica. Con una voce narrante che spiegava i brani ed il coinvolgimento del pubblico presente, il coro, nato circa due anni fa, ha appassionato i presenti. Il gruppo di cantori, che si ispira alla scuola nuorese, con una voce solista, è stato scelto dall'Amministrazione comunale per il consueto concerto di augurio in prossimità delle feste natalizie e pasquali.