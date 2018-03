Condividi | Red 17:07 Una mattinata con studenti e studentesse per il sindaco di Sassari, che oggi ha salutato, in Piazza del Comune, i componenti della “Marcia della legalità”, che ha fatto tappa a Palazzo Ducale. Subito dopo, in Sala Giunta, il sindaco ha accolto, insieme all´assessore comunale alle Politiche educative Alba Canu, i vincitori del primo premio della sezione “narrazione epica” del festival nazionale “Thauma, teatro antico in scena”, organizzato dall’Università Cattolica di Milano Nicola Sanna in marcia per la legalità



SASSARI - Una mattinata con studenti e studentesse per il sindaco di Sassari. Nicola Sanna ha salutato oggi (mercoledì), in Piazza del Comune, i componenti della “Marcia della legalità”, che ha fatto tappa a Palazzo Ducale. «Trovo importante che stiate attraversando le strade della città per far conoscere la vostra voglia di giustizia – ha detto loro il primo cittadino – Il vostro impegno per una manifestazione che è collegata alla Giornata Nazionale della lotta a tutte le mafie vi rende merito».



Subito dopo, in Sala Giunta, il sindaco ha accolto, insieme all'assessore comunale alle Politiche educative Alba Canu, i vincitori del primo premio della sezione “narrazione epica” del festival nazionale “Thauma, teatro antico in scena”, organizzato dall’Università Cattolica di Milano. Lo spettacolo “Epos” è nato grazie al laboratorio teatrale coordinato da Anna Maria Canneddu, insegnate del Canopoleno, Daniela Cossiga e Sante Maurizi.



Laboratorio che ha visto coinvolti ragazzi e ragazze del Liceo Classico Canopoleno, dei Licei scientifici Spano e Marconi, e del Liceo Statale Margherita di Castelvì. Gli studenti e le studentesse erano accompagnati dalla dirigente del Liceo Classico Canopoleno Vanna Contini, dalla dirigente del Liceo Scientifico Marconi Andreina Maria Desole e dal dirigente del Liceo Statale Margherita di Castelvì Gianfranco Strinna.