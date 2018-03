Condividi | Red 15:37 Sanzioni più salate per le utenze non domestiche che non rispettano le regole della corretta raccolta differenziata. Questa mattina, il sindaco Nicola Sanna ha firmato l´ordinanza con la quale sono innalzate, in alcuni casi raddoppiate, le multe per chi non conferisce i rifiuti nei modi e negli orari previsti Raccolta differenziata: multe salate a Sassari



SASSARI - Sanzioni più salate per le utenze non domestiche che non rispettano le regole della corretta raccolta differenziata. Questa mattina (mercoledì), il sindaco di Sassari Nicola Sanna ha firmato l'ordinanza con la quale sono innalzate, in alcuni casi raddoppiate, le multe per chi non conferisce i rifiuti nei modi e negli orari previsti.

Si va dai 500euro per le violazioni più gravi (mancata differenziazione o abbandono dei rifiuti per strada) fino ai 100euro. Sul sito internet istituzionale del Comune di Sassari è stata pubblicata l'ordinanza integrale. Commenti SASSARI - Sanzioni più salate per le utenze non domestiche che non rispettano le regole della corretta raccolta differenziata. Questa mattina (mercoledì), il sindaco di Sassari Nicola Sanna ha firmato l'ordinanza con la quale sono innalzate, in alcuni casi raddoppiate, le multe per chi non conferisce i rifiuti nei modi e negli orari previsti.Si va dai 500euro per le violazioni più gravi (mancata differenziazione o abbandono dei rifiuti per strada) fino ai 100euro. Sul sito internet istituzionale del Comune di Sassari è stata pubblicata l'ordinanza integrale.