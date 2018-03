Condividi | Red 14:04 Pubblicati dal Comune di Alghero due bandi di concorso pubblico per esami, per la copertura di altrettante figure da assegnare a tempo pieno ed indeterminato all´area Sicurezza e vigilanza. Si tratta di un istruttore direttivo di vigilanza ed un agente di Polizia locale Polizia locale: concorsi pubblici ad Alghero



ALGHERO - Pubblicati dal Comune di Alghero due bandi di concorso pubblico per esami, per la copertura di altrettante figure da assegnare a tempo pieno ed indeterminato all'area Sicurezza e vigilanza. Si tratta di un istruttore direttivo di vigilanza (Cat.D) ed un agente di Polizia locale (Cat.C).



Entrambe le domane dovranno pervenire, redatte sull'apposita modulistica reperibile sul sito internet istituzionale dell'ente, entro le 12 di venerdì 4 maggio all'Ufficio Protocollo generale del Comune di Alghero ed indirizzate al Servizio Organizzazione e coordinamento. I concorsi prevedono due prove scritte ed una prova orale.



Successivamente, i candidati che avranno superato le prove scritte saranno sottoposti ad una prova orale. I programmi su cui verteranno gli esami, i bandi di concorso e la modulistica sono pubblicati nell'apposita sezione "Servizi al cittadino" del sito istituzionale. Per ulteriori informazioni o chiarimenti è possibile rivolgersi, unicamente a mezzo e-mail, al Servizio Organizzazione e coordinamento del Comune di Alghero, referente Graziella Calaresu, all'indirizzo web personale@comune.alghero.ss.it.