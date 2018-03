Condividi | Red 13:51 Domenica, Ilaria e Nicola Placidi, portacolori del Judo club Alghero, si sono aggiudicati il primo posto nella seconda tappa dell’importante circuito di judo-kata: Gran prix criterium nazionale Criterium nazionale a Pordenone: vincono i Placidi



ALGHERO - Domenica, Ilaria e Nicola Placidi si sono aggiudicati il primo posto nella seconda tappa dell’importante circuito di judo-kata: Gran prix criterium nazionale, trofeo organizzato a Pordenone. I portacolori del Judo club Alghero hanno eseguito il “Kata dell’autodifesa (il Kodokan goshin jitsu). Questo prestigioso risultato traccia un’importante tappa della strada che si sta perseguendo per la partecipazione ai prossimi Campionati del Mondo, che si terranno ad ottobre a Cacun, in Messico.



