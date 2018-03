Condividi | Red 10:13 Da venerdì 30 marzo al giorno di Pasquetta: omaggio a Lucio Battisti, Hollywood Band, Fabrizio Sanna & Bachisio Ulgheri e The Rubik´s Tube Week-end di Pasqua in musica: poker di concerti al Miramare



ALGHERO - La Pasqua al Miramare gastro & music pub si festeggia in musica. Saranno quattro gli eventi consecutivi che accompagneranno gli algheresi durante queste festività. Si parte venerdì 30 marzo con il Friday tribute night, la nota rassegna che porta ad esibirsi nella Riviera del corallo i migliori tributi musicali del territorio sardo e che è arrivata al 18esimo appuntamento con un omaggio a Lucio Battisti. “Una sera con Lucio” è il titolo del progetto interpretato da Domenico Bazzoni, Alberto Bazzoni, Fabrizio Leoni, Jim Solinas e Fabrizio Conconi, uno spettacolo curatissimo in ogni particolare vocale e suonato esclusivamente con strumenti risalenti agli Anni Settanta. Un vero e proprio viaggio d'eccellenza all'interno della discografia di uno dei più importanti cantautori italiani, dagli esordi all'incontro con i ritmi del progressive londinese, fino alla chiusura del sodalizio con Mogol.



Sabato 31, sul palco del locale affacciato sulla passeggiata degli algheresi, in programma l'acclamato ritorno della Hollywood band. Dopo il concerto della Vigilia di Natale scorsa, la band gallurese suonerà anche il sabato di Pasqua, più che un ritorno, un rito delle festività. Il giorno di Pasqua ad esibirsi due grandi musicisti, Fabrizio Sanna alla voce e Bachisio Ulgheri alla chitarra. Il primo è uno dei cantanti contemporanei più talentuosi in Sardegna, tanto da collezionare negli ultimi anni ambiti premi, sia nell'Isola, sia nello Stivale; il secondo è il chitarrista rock algherese più apprezzato: per la prima volta insieme in duo per un percorso musicale assolutamente di qualità.



Il concerto di Pasquetta chiude questa lunga serie di eventi, per la prima volta ad Alghero The Rubik's Tube, un progetto interamente dedicato alle sonorità Anni Ottanta. Dopo lo spettacolo in Piazza Sulis dei The BeatBox–A tribute to the Beatles, il viaggio nel tempo della musica continua ed in pochi passi ci si sposta dagli anni del beat ai mitici Anni Ottanta. Gli eventi del Miramare gastro & music pub sono sempre ad ingresso libero e gratuito.