Torna in scena País de Alegries

ALGHERO – Da giovedì 5 a sabato 7 aprile, torna il teatro di Pino Piras con “País de Alegries”, dopo lo straordinario successo del maggio 2017, quando a distanza di quarant'anni dalla rappresentazione al Cinema Teatro Selva (nell'aprile 1977), la commedia è stata riproposta dall’associazione Culturale Cabirol. Il testo racconta con il taglio acuto ed ironico di Piras i vizi della società algherese, società governata da incapaci, e le tragedie di una città alle prese con gravissimi problemi. La commedia è ambientata a metà degli Anni Settanta, in un'Alghero al centro di una stagione politica turbolenta, fatta di commissariamenti, di forti proteste popolari per la mancanza di lavoro e della casa. Sullo sfondo, le contrapposizioni legate allo sviluppo urbanistico del territorio.



Le elezioni sono al centro dell'attenzione generale, con una classe politica che si presenta all'elettorato con mille promesse. La spunta Carabassa, che diventa sindaco a suon di mirabolanti annunci. Il popolo che protesta, le liti e le nuove elezioni: tutto sotto il cielo della vecchia Alguer. Come nel suo costume, Pino Piras racconta la realtà vista con il suo occhio tagliente e sfrontato, che lo ha portato ad essere il principale riferimento della cultura popolare algherese. Il recupero della commedia da parte della Associazione Cabirol, già promotrice di diverse iniziative di spettacolo a sostegno della lingua algherese, è volutamente un omaggio all'autore, con la riproposizione del testo originale in cui non mancano i riferimenti quasi mai casuali.



Il cast è composto da Elisabetta Dettori, Mario Mulas, Roberto Bilardi, Angelo Salaris, Tore Nieddu, Michele Nieddu, Alberto Lai, Carlo Ibba, Aldo Puddu, Carlo Lai, Ignazio Paddeu e Cristian Grosso. La parte musicale è curata da Piero Sotgiu, Pietro Ledda, Giuseppe Manca e Cristian Grosso, le scenografie sono a cura di Sergio Zidda. Il coordinamento e la regia sono di Giovanni Chessa. País de Alegries è patrocinata dal Comune di Alghero e dalla Fondazione Alghero. La prevendita è aperta dalle 18 alle 20, a Lo Quarter.