Diversity management: se ne parla a Sassari

SASSARI - Secondo appuntamento con il ciclo di incontri su “Diversity management. Più opportunità verso il lavoro che cambia”, domani, mercoledì 28 marzo, alle 15, nella Sala Angioy del Palazzo della Provincia, in Piazza d'Itualia 31, a Sassari. Obiettivo dell’incontro è illustrare i contenuti dell’Avviso della Regione autonoma della Sardegna, finanziato nell’ambito dell’Asse II del Por Fse Sardegna 2014-2020, per la concessione di aiuti alle imprese che intendono attuare soluzioni organizzative capaci di coniugare competitività ed inclusione, valorizzando le singole competenze per il miglioramento delle performance complessive.



Valorizzazione, dunque, delle specificità e delle differenze (di genere, di provenienza, di cultura, di abilità) in un’ottica di innovazione e cambiamento. Parteciperanno ai lavori l’assessora regionale del Lavoro Virginia Mura e la responsabile del Settore politiche e servizi per il lavoro del Servizio lavoro della Regione Ilaria Atzeri. Interverranno anche la consulente e formatrice per le politiche d'inclusione Valentina Dolciotti (che porrà l’accento sul valore creato dall’inclusione), Giovanni Sanna (dell’Associazione italiana per la direzione del personale Regione Sardegna, che illustrerà le potenzialità della gestione del Diversity management), Maria Augusta Nicoli e Luigi Palestini (dell’Agenzia sanitaria e sociale regionale Emilia-Romagna, che racconteranno l’esperienza dei servizi sanitari emiliani) e la docente di psicologia sociale giuridica dell’Università degli studi di Sassari Patrizia Patrizi (che presenterà alcune opportunità di restorative practice nell’ambito di riferimento).



Successivamente, verrà ampliato il confronto sui contenuti dell’Avviso a cura dei referenti del Servizio Lavoro della Regione Sardegna, che saranno a disposizione per fornire tutte le informazioni utili. Il terzo ed ultimo incontro sul tema è previsto a Nuoro, venerdì 6 aprile.



Nella foto: l'assessore regionale Virginia Mura