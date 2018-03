Condividi | M.P. 22:24 Dal nuoto paralimpico fino al basket in carrozzina, il sitting volley e il torball, 60 studenti dell’ Istituto comprensivo 2 - due quinte elementari e due terze medie - hanno raccontato la loro esperienza a contatto con la disabilità nello sport Agitamus: studenti in cattedra spiegano la disabilità



PORTO TORRES - In acqua bendati e in campo senza un arto per simulare la disabilità fisica. Dal nuoto paralimpico fino al basket in carrozzina, il sitting volley e il torball, 60 studenti dell’ Istituto comprensivo 2 - due quinte elementari e due terze medie - hanno raccontato la loro esperienza a contatto con la disabilità nello sport.



Elaborati, manifesti e docufilm presentati nella sala Canu sono il frutto del progetto “Agitamus. Quando la scuola e lo sport valorizzano la diversità” coordinato dallo psicologo dello sport e psicoterapeuta Manolo Cattari. Rappresentano le basi per la creazione di una “Carta dei Diritti delle persone con disabilità nello sport” con l’individuazione di 8 argomenti specifici. Dall’accessibilità al divertimento, dalla fatica alla sicurezza, fino ad arrivare all’opportunità e all’empatia senza trascurare la fiducia e gli spostamenti: questi i principi alla base dello sport “diverso”.



Non è un progetto qualunque quello nato dalla collaborazione tra il Comune di Porto Torres, la scuola e il comitato italiano Paralimpico Sardegna con le associazioni del territorio, ma un'opportunità per gli studenti di immergersi nella conoscenza di nuove sfide. «Il nome Agitamus prende spunto dal logo Cip che sta a simboleggiare lo spirito in movimento – chiarisce Cattari – e ha visto gli alunni più grandi cimentarsi con gli sport paralimpici grazie all'apporto di allenatori specializzati. Nel frattempo gli alunni più piccoli si sono interfacciati con diversi campioni paralimpici sardi. Il corso si è chiuso con i discenti delle medie nel ruolo di istruttori con i ragazzini delle elementari».