Adescano portapizza e armati lo rapinano

ALGHERO - Attimi di terrore lunedì notte nella parte di via Kennedy ad Alghero, a pochi passi dal locale Commissariato di Polizia. Secondo le prime indiscrezioni una banda di malviventi, intorno alle 22, avrebbe messo a segno un colpo perfettamente architettato.



Una volta prenotate con largo anticipo le pizze di una nota pizzeria sul lungomare storico algherese, i malintenzionati avrebbero aspettato l'ora della consegna e l'arrivo del portapizza all'interno della palazzina di via Txu Terrat, indicata ai titolari al momento della telefonata. Ad avere la peggio il giovane a bordo dello scooter che, una volta entrato nel portone con i cartoni in mano, si sarebbe ritrovato con un'arma puntata addosso.



Scarso il bottino, poche centinaia di euro. Compiuta la rapina i malviventi sarebbero fuggiti, probabilmente a bordo di una moto, facendo perdere le loro tracce. Ad accorgersi di tutto anche una residente che avrebbe casualmente assistito al colpo dalla finestra del balcone.



