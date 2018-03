Condividi | Red 8:21 Giovedì, alle 12, nella Cittadella universitaria di Monserrato, verrà inaugurata la struttura all’avanguardia che consente agli studenti ed agli specializzandi della Facoltà di Medicina e chirurgia dell’Università degli studi di Cagliari di simulare le attività mediche senza il coinvolgimento dei pazienti Inaugurazione del Centro di simulazione medica



CAGLIARI - Sarà inaugurato giovedì 29 marzo, nella Cittadella universitaria di Monserrato, il Centro di simulazione medica della Facoltà di Medicina e chirurgia dell’Università degli studi di Cagliari. Si tratta di una struttura, che si trova nell’Asse didattico di Medicina, che raggruppa tutti i simulatori della Facoltà (in particolare speciali manichini) per consentire lo svolgimento di attività mediche simulate, senza il coinvolgimento di pazienti, sia per gli studenti, sia per gli specializzandi.



L'inaugurazione comincerà alle 12, nella Sala congressi della Facoltà (la cosiddetta "Aula magna rossa"), con i saluti del magnifico rettore Maria Del Zompo e delle altre autorità, cui seguirà la descrizione del Centro da parte di Gabriele Finco, presidente della Facoltà di Medicina e chirurgia. Quindi, inizierà la visita agli spazi del Centro, con alcune dimostrazioni pratiche.