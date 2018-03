Condividi | Red 19:18 Domani pomeriggio, si svolgerà la tradizionale Pasqua dell´Università. Nella chiesa di Santa Caterina, l´arcivescovo metropolita Gian Franco Saba celebrerà la Santa Messa in preparazione della Pasqua Pasqua dell´Università e Lectio Paschalis a Sassari



SASSARI – Domani, mercoledì 28 marzo, alle 16.30, si svolgerà la tradizionale Pasqua dell'Università. Nella chiesa di Santa Caterina, sarà celebrata la Santa Messa in preparazione della Pasqua, presieduta dall'arcivescovo metropolita di Sassari Gian Franco Saba ed animata dal Coro dell'Università, diretto dal maestro Laura Lambroni.



Alle 17.30, nell'Arcivescovado, nella Sala “San Giovanni Paolo II” (con ingresso da Largo Seminario 2/a), è in programma la Lectio Paschalis “Il linguaggio della relazione e dell'incontro nella letteratura pasquale del cristianesimo delle origini”, tenuta dall'arcivescovo Saba. Previsti intermezzi musicali al pianoforte del maestro Alessandro Tanca.



