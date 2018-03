Condividi | Red 13:24 Il collegamento, in vendita da oggi, sarà operativo da sabato 5 maggio, e per tutto il mese, una volta alla settimana, mentre da giugno con due frequenze settimanali per tutta la stagione estiva, il martedì ed il sabato, fino a sabato 27 ottobre «Berlino-Tegel, vera novità su Alghero»



ALGHERO - Come anticipato dal Quotidiano di Alghero, easyJet e Sogeaal annunciano il primo collegamento verso la Germania da Alghero con il nuovo volo per Berlino Tegel



La nuova rotta si aggiunge a quelle già annunciate da easyJet negli scorsi mesi verso il principale scalo berlinese e sono il risultato dell'acquisizione di parte delle operazioni di Air Berlin all'aeroporto di Tegel, che ha portato ad un ampliamento dell’offerta con più voli a disposizione per i passeggeri italiani in viaggio da e per lo scalo tedesco. Il collegamento è un’assoluta novità per easyJet da Alghero ed un’ulteriore conferma dell’impegno della compagnia aerea britannica per la connettività del territorio sardo, offrendo sempre più opportunità di volo con le principali destinazioni del network europeo.



«Con l’annuncio della nuove rotta da Alghero verso Berlino Tegel, assoluta novità per noi dall’aeroporto sardo, si rafforza l’impegno di easyJet nel valorizzare il turismo ma anche la crescita economica e sociale della Regione Sardegna. Il collegamento a breve a disposizione dei passeggeri sardi - dichiara il direttore di easyJet per l’Italia Frances Ouseley - è un ulteriore sforzo verso la connettività dell’intera isola non solo con l’Italia continentale, ma anche con l’Europa e in particolare con paesi strategici come la Germania». «Nei diversi tavoli di lavoro con gli stakeholder territoriali abbiamo più volte condiviso l’importanza di aprire il territorio al mercato della Germania settentrionale - ha dichiarato Mario Peralda, direttore generale della Sogeaal - Per questo motivo siamo particolarmente felici di poter annunciare questo collegamento per Berlino, totalmente inedito per l’Aeroporto, frutto dello sviluppo della partnership con un vettore, easyJet, che va assumendo un ruolo sempre più significativo all’interno del nostro network».



Il collegamento, in vendita da oggi (martedì), sarà operativo da sabato 5 maggio, e per tutto il mese, una volta alla settimana (decollo da Berlino alle 10.30 ed atterraggio alle 13 al Riviera del corallo; decollo da Alghero alle 13.35 ed arrivo a Tegel alle 15.55) e da giugno con due frequenze settimanali per tutta la stagione estiva, il martedì ed il sabato, fino a sabato 27 ottobre.