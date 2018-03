Condividi | Red 12:17 Questa settimana, per non interferire con i riti del Venerdì Santo, il consueto incontro settimanale si terrà domani sera. Si parlerà di eventi e turismo con il presidente ed il direttore dell´ex Fondazione Meta Raffaele Sari Bozzolo e Paolo Sirena, e con l´assessore comunale alla Cultura e turismo Gabriella Esposito Partito dei sardi: focus su eventi e turismo



ALGHERO – Questa settimana, per non interferire con i riti del Venerdì Santo, il consueto incontro settimanale del Partito dei sardi si terrà domani, mercoledì 28 marzo. Nell'occasione, si parlerà di eventi e turismo con il presidente ed il direttore della Fondazione Alghero Raffaele Sari Bozzolo e Paolo Sirena, e con l'assessore comunale alla Cultura ed al turismo Gabriella Esposito. Tutti i cittadini, oltre a tesserati e sostenitori, sono invitati a partecipare all'incontro, in programma alle 19, nella sede di Via Carlo Alberto 115.



